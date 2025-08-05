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У Єврокомісії розповіли, коли набуде чинності 18-й пакет санкцій проти Росії

Фото: 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії набуде чинності до кінця цього тижня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нещодавно ухвалений 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії набуде чинності до кінця цього тижня.

Яки повідомляє РБК-Україна, про це розповіла заступниця головного речника Європейської комісії Аріанна Подеста під час брифінгу.

"18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів, наприкінці тижня, якщо я не помиляюся", - сказавала Подеста.

Вона додала, що зараз Єврокомісія повністю зосереджена на виконанні вже ухвалених санкцій, щоб запобігти спробам Росії обходити їх.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, нещодавно ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших від початку повномасштабної війни.

За словами глави МЗС Естонії, Брюссель вже почав працювати над наступним пакетом санкцій. До того ж. Україна вже передала Брюсселю свої пропозиції.

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