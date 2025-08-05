У Єврокомісії розповіли, коли набуде чинності 18-й пакет санкцій проти Росії

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, нещодавно ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших від початку повномасштабної війни.

За словами глави МЗС Естонії, Брюссель вже почав працювати над наступним пакетом санкцій. До того ж. Україна вже передала Брюсселю свої пропозиції.