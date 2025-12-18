Еврокомиссия уговаривает Бельгию согласиться на репарационный кредит для Украины, - Politico

Европейская комиссия сегодня, 18 декабря, проводит переговоры с Бельгией, чтобы заручиться ее поддержкой для предоставления репарационного кредита Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Пять дипломатов и чиновников ЕС рассказали изданию, что Еврокомиссия и Бельгия проводят переговоры вне главного зала саммита. Они пытаются согласовать чувствительные моменты по использованию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины.

Отмечается, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер хочет получить большие финансовые гарантии от ЕС в обмен на свою поддержку.

Двое дипломатов сообщили, что Де Вевер выходит из зала для лидеров, чтобы встретиться с коллегами в двустороннем формате.

Источники Politico отметили, что ЕК в последний момент пытается убедить Бельгию, что обещанные гарантии являются достаточными, чтобы развеять ее опасения.