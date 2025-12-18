ua en ru
Еврокомиссия уговаривает Бельгию согласиться на репарационный кредит для Украины, - Politico

Брюссель, Четверг 18 декабря 2025 19:24
UA EN RU
Еврокомиссия уговаривает Бельгию согласиться на репарационный кредит для Украины, - Politico Фото: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Европейская комиссия сегодня, 18 декабря, проводит переговоры с Бельгией, чтобы заручиться ее поддержкой для предоставления репарационного кредита Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Пять дипломатов и чиновников ЕС рассказали изданию, что Еврокомиссия и Бельгия проводят переговоры вне главного зала саммита. Они пытаются согласовать чувствительные моменты по использованию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины.

Отмечается, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер хочет получить большие финансовые гарантии от ЕС в обмен на свою поддержку.

Двое дипломатов сообщили, что Де Вевер выходит из зала для лидеров, чтобы встретиться с коллегами в двустороннем формате.

Источники Politico отметили, что ЕК в последний момент пытается убедить Бельгию, что обещанные гарантии являются достаточными, чтобы развеять ее опасения.

Репарационный кредит для Украины

Напомним, в Брюсселе 18-19 декабря проходит заседание Европейского совета, на котором лидеры стран-членов ЕС должны определиться с формой финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила два варианта: репарационный кредит за счет замороженных российских активов или совместные заимствования на основе бюджета ЕС.

Инициативу по репарационному кредиту блокирует Бельгия, а против совместных заимствований выступают Венгрия и Словакия.

На днях глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла о том, что переговоры по "репарационному кредиту" для Украины становятся все более сложными. По ее словам, в контексте обсуждений такой инициативы происходит "значительное давление" со всех сторон.

В четверг, 18 декабря, Каллас заявила, что успех согласования репарационного кредита для Украины на саммите оценивается на уровне 50 на 50.

При этом Урсула фон дер Ляйен сказала, что не покинет встречу лидеров ЕС в Брюсселе, не найдя решения по дальнейшему финансированию Украины.

Издание Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из российских активов, несмотря на возражения Бельгии.

Еврокомиссия Российская Федерация Украина Бельгия
