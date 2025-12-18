Єврокомісія вмовляє Бельгію погодитись на репараційний кредит для України, - Politico
Європейська комісія сьогодні, 18 грудня, проводить переговори з Бельгією, щоб заручитися її підтримкою для надання репараційного кредиту Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
П'ять дипломатів та чиновників ЄС розповіли виданню, що Єврокомісія та Бельгія проводять переговори поза межами головної зали саміту. Вони намагаються узгодити найчутливіші моменти щодо використання 210 млрд євро заморожених російських активів на користь України.
Зазначається, що прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер хоче отримати більші фінансові гарантії від ЄС в обмін на свою підтримку.
Двоє дипломатів повідомили, що Де Вевер виходить із зали для лідерів, щоб зустрітися з колегами у двосторонньому форматі.
Джерела Politico наголосили, що ЄК в останній момент намагається переконати Бельгію, що обіцяні гарантії є достатніми, щоб розвіяти її побоювання.
Репараційний кредит для України
Нагадаємо, у Брюсселі 18-19 грудня проходить засідання Європейської ради, на якому лідери країн-членів ЄС мають визначитися з формою фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала два варіанти: репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів або спільні запозичення на основі бюджету ЄС.
Ініціативу щодо репараційного кредиту блокує Бельгія, а проти спільних запозичень виступають Угорщина та Словаччина.
Днями глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявляла про те, що переговори щодо "репараційного кредиту" для України стають дедалі складнішими. За її словами, в контексті обговорень такої ініціативи відбувається "значний тиск" з усіх боків.
У четвер, 18 грудня, Каллас заявила, що успіх погодження репараційного кредиту для України на саміті оцінюється на рівні 50 на 50.
При цьому Урсула фон дер Ляєн сказала, що не залишить зустріч лідерів ЄС у Брюсселі, не знайшовши рішення щодо подальшого фінансування України.
Видання Bloomberg повідомило, що ЄС розглядає можливість надати Україні кредит на 90 млрд євро з російських активів, попри заперечення Бельгії.