Єврокомісія вмовляє Бельгію погодитись на репараційний кредит для України, - Politico

Європейська комісія сьогодні, 18 грудня, проводить переговори з Бельгією, щоб заручитися її підтримкою для надання репараційного кредиту Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

П'ять дипломатів та чиновників ЄС розповіли виданню, що Єврокомісія та Бельгія проводять переговори поза межами головної зали саміту. Вони намагаються узгодити найчутливіші моменти щодо використання 210 млрд євро заморожених російських активів на користь України.

Зазначається, що прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер хоче отримати більші фінансові гарантії від ЄС в обмін на свою підтримку.

Двоє дипломатів повідомили, що Де Вевер виходить із зали для лідерів, щоб зустрітися з колегами у двосторонньому форматі.

Джерела Politico наголосили, що ЄК в останній момент намагається переконати Бельгію, що обіцяні гарантії є достатніми, щоб розвіяти її побоювання.