Еврокомиссия официально разблокировала более 10 млрд евро для Венгрии

Европейская комиссия приняла решение разморозить для Венгрии 10,2 млрд евро. В ЕС считают, что судебная реформа Будапешта устранила некоторые недостатки. Однако еще более 20 млрд остаются заблокированными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврокомиссию.
ситуации с верховенством права в стране
14-15 декабря на саммите лидеров стран ЕС должно одобрить четырехлетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро, а также решение о начале переговоров о вступлении. Венгрия выступает против таких решений, однако высказывается об определенных компромиссах.
В то же время, Будапешт заявляет, что готов отказаться от вето на выделение ЕС 50 млрд евро помощи Украине в том случае, если Европейский союз разморозит предназначенные для Венгрии 30 млрд.
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