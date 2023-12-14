Еврокомиссия официально разблокировала более 10 млрд евро для Венгрии

ситуации с верховенством права в стране

Позиция Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС

14-15 декабря на саммите лидеров стран ЕС должно одобрить четырехлетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро, а также решение о начале переговоров о вступлении. Венгрия выступает против таких решений, однако высказывается об определенных компромиссах.

В то же время, Будапешт заявляет, что готов отказаться от вето на выделение ЕС 50 млрд евро помощи Украине в том случае, если Европейский союз разморозит предназначенные для Венгрии 30 млрд.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан – читайте в материале РБК-Украина.