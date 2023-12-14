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Єврокомісія офіційно розблокувала понад 10 млрд євро для Угорщини

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Європейська комісія ухвалила рішення розморозити для Угорщини 10,2 млрд євро. В ЄС вважають, що судова реформа Будапешта усунула певні недоліки. Однак ще понад 20 млрд залишаються заблокованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврокомісію.

 

ситуації з верховенством права в країні

Позиція Угорщини щодо вступу України в ЄС

14-15 грудня на саміті лідерів країн ЄС має схвалити чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, а також рішення про початок переговорів про вступ. Угорщина виступає проти таких рішень, проте висловлюється про певні компроміси.

Водночас Будапешт заявляє, що готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Угорщини 30 млрд.

Більше про те, чому Угорщина блокує вступ України в Євросоюз та чого хоче Орбан - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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