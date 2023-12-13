ua en ru
Ср, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Евросовета призвал к компромиссам на саммите ЕС, где примут решение о помощи Украине

Брюссель, Среда 13 декабря 2023 14:32
UA EN RU
Глава Евросовета призвал к компромиссам на саммите ЕС, где примут решение о помощи Украине Фото: Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В преддверии сложного саммита лидеров глава Европейского совета Шарль Мишель заявил главам государств и правительств, что им следует приехать в Брюссель с "духом компромисса" и "чувством коллективной ответственности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Нам необходимо выполнить наши обязательства по Украине и продолжать оставаться надежным и сильным партнером. Мы должны предоставить Украине постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку и, в частности, прийти к соглашению о предоставлении 50 млрд евро для ее долгосрочной стабильности", - заявил он.

Как отметил Мишель, лидеры стран ЕС также "должны согласиться начать переговоры о вступлении с Украиной, тем самым дав ей необходимый сигнал и еще больше приблизив ее к нашей европейской семье".

Мишель добавил: "Впереди нас ждет важнейший Европейский совет. Сейчас настало время принятия решений. Я призываю всех вас проявить дух компромисса, чувство коллективной ответственности, поставив интересы и ценности союза на первый план".

Саммит ЕС

Саммит лидеров стран ЕС, который пройдет 14-15 декабря, должен одобрить четырехлетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро, а также начало переговоров о вступлении.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом призвала Европейский Союз поддерживать Украину столько, сколько потребуется, начать переговоры о членстве Украины в ЕС.

Венгрия готова снять свое вето на предложение ЕС о финансировании Украины в обмен на миллиарды долларов, которые блок не дает Будапешту из-за отступления от демократии и масштабной коррупции.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-прежнему выступает против начала переговоров о членстве Украины в ЕС. "Я готов заключить финансовую сделку по финансовым вопросам. Но я не готов заключать финансовую сделку по стратегическим или политическим вопросам", - заявил Орбан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вступление в ЕС
NEWS
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
"Это не кризис". Зеленский ответил на призывы переходить к обороне на фронте
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год