Еврокомиссия обещает продолжать работу по замороженным активам РФ, - The Guardian

Конфискация активов РФ

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России.

Однако пока что консенсуса по такому вопросу в ЕС нет. В частности, против выступает Бельгия - страна, в которой находится большая часть замороженных активов России.

В Брюсселе опасаются возможных судебных исков и штрафных санкций со стороны России.

В то же время в ЕС начали рассматривать альтернативные инициативы для финансирования Украины, пока "репарационный кредит" не будет согласован.

При этом Украина побуждает европейских союзников принять политическое решение о выплате "репарационного кредита" в размере 163 млрд долларов, который базируется на замороженных активах России, уже в декабре.

Также напомним, что представители США и России в течение последнего месяца работали над мирным планом для Украины.

Вчера стало известно, что Киев ознакомился с предложениями, а СМИ обнародовали все 28 пунктов рамочного документа.

Согласно плану, замороженные активы РФ будут использованы следующим образом: