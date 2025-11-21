Єврокомісія обіцяє продовжувати роботу щодо заморожених активів РФ, - The Guardian

Конфіскація активів РФ

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів Росії.

Однак поки що консенсусу з такого питання в ЄС немає. Зокрема, проти виступає Бельгія - країна, в якій знаходиться більша частина заморожених активів Росії.

У Брюсселі побоюються можливих судових позовів і штрафних санкцій з боку Росії.

Водночас в ЄС почали розглядати альтернативні ініціативи для фінансування України, поки "репараційний кредит" не буде погоджено.

При цьому Україна спонукає європейських союзників прийняти політичне рішення про виплату "репараційного кредиту" в розмірі 163 млрд доларів, який базується на заморожених активах Росії, вже у грудні.

Також нагадаємо, що представники США і Росії протягом останнього місяця працювали над мирним планом для України.

Вчора стало відомо, що Київ ознайомився з пропозиціями, а ЗМІ оприлюднили всі 28 пунктів рамкового документа.

Згідно з планом, заморожені активи РФ будуть використані наступним чином: