Еврокомиссия обещает продолжать работу по замороженным активам РФ, - The Guardian

Европейская комиссия будет продолжать работу по конфискации и передаче Украине замороженных активов России, несмотря на новый мирный план США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Издание сообщило, что в Брюсселе получило подтверждение от Европейской комиссии, что ее работа по замороженным российским активам будет продолжена, независимо от мирных переговоров, которые ведут США.

Конфискация активов РФ

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России.

Однако пока что консенсуса по такому вопросу в ЕС нет. В частности, против выступает Бельгия - страна, в которой находится большая часть замороженных активов России.

В Брюсселе опасаются возможных судебных исков и штрафных санкций со стороны России.

В то же время в ЕС начали рассматривать альтернативные инициативы для финансирования Украины, пока "репарационный кредит" не будет согласован.

При этом Украина побуждает европейских союзников принять политическое решение о выплате "репарационного кредита" в размере 163 млрд долларов, который базируется на замороженных активах России, уже в декабре.

Также напомним, что представители США и России в течение последнего месяца работали над мирным планом для Украины.

Вчера стало известно, что Киев ознакомился с предложениями, а СМИ обнародовали все 28 пунктов рамочного документа.

Согласно плану, замороженные активы РФ будут использованы следующим образом: