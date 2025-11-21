Єврокомісія обіцяє продовжувати роботу щодо заморожених активів РФ, - The Guardian

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Видання повідомило, що у Брюсселі отримало підтвердження від Європейської комісії, що її робота щодо заморожених російських активів буде продовжена, незалежно від мирних переговорів, які ведуть США.

Конфіскація активів РФ

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів Росії.

Однак поки що консенсусу з такого питання в ЄС немає. Зокрема, проти виступає Бельгія - країна, в якій знаходиться більша частина заморожених активів Росії.

У Брюсселі побоюються можливих судових позовів і штрафних санкцій з боку Росії.

Водночас в ЄС почали розглядати альтернативні ініціативи для фінансування України, поки "репараційний кредит" не буде погоджено.

При цьому Україна спонукає європейських союзників прийняти політичне рішення про виплату "репараційного кредиту" в розмірі 163 млрд доларів, який базується на заморожених активах Росії, вже у грудні.

Також нагадаємо, що представники США і Росії протягом останнього місяця працювали над мирним планом для України.

Вчора стало відомо, що Київ ознайомився з пропозиціями, а ЗМІ оприлюднили всі 28 пунктів рамкового документа.

Згідно з планом, заморожені активи РФ будуть використані наступним чином: