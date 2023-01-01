Еврокомиссия назвала председательство Швеции в ЕС "решающим" для поддержки Украины

Сегодня, 1 декабря, Швеция приняла председательство в ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен оптимистично прокомментировала это событие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Twitter.

"Швеция берет на себя председательство в Раде ЄС в решающее время", - заявила Фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что будет поддерживать Швецию, ведь ее председательство будет решающим в поддержке Украины в отношении войны, которую начала Россия.

"Ваше лидерство будет решающим для сохранения нашего единства в поддержку Украины", – отметила президент Еврокомиссии.

Švédskо assuming the Council presidency at crucial time.



Dear @SwedishPM , ваши лидеры должны быть чрезвычайно важны для нашего unity in support of Ukraine.



Вы можете попасть на меня для того, чтобы дать вашу амбициозную agenda для нашего государства.



Lycka till @sweden2023eu ! pic.twitter.com/mKClO65Hoh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023

Президент Украины Владимир Зеленский также приветствовал Швецию со вступлением в новые полномочия. Зеленский также отметил, что Украина ожидает дальнейших практических шагов по пути интеграции в ЕС.