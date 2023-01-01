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Еврокомиссия назвала председательство Швеции в ЕС "решающим" для поддержки Украины

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Брюссель, Воскресенье 01 января 2023 19:46
Еврокомиссия назвала председательство Швеции в ЕС "решающим" для поддержки Украины Фото: президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 декабря, Швеция приняла председательство в ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен оптимистично прокомментировала это событие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Twitter.

"Швеция берет на себя председательство в Раде ЄС в решающее время", - заявила Фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что будет поддерживать Швецию, ведь ее председательство будет решающим в поддержке Украины в отношении войны, которую начала Россия.

"Ваше лидерство будет решающим для сохранения нашего единства в поддержку Украины", – отметила президент Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский также приветствовал Швецию со вступлением в новые полномочия. Зеленский также отметил, что Украина ожидает дальнейших практических шагов по пути интеграции в ЕС.

Напомним, сегодня, 1 января, Швеция сменила Чехию на посту главы Совета Евросоюза. Данная ротация происходит в ЕС один раз в шесть месяцев.

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Швеция Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
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