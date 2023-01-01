Еврокомиссия назвала председательство Швеции в ЕС "решающим" для поддержки Украины
Сегодня, 1 декабря, Швеция приняла председательство в ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен оптимистично прокомментировала это событие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Twitter.
"Швеция берет на себя председательство в Раде ЄС в решающее время", - заявила Фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что будет поддерживать Швецию, ведь ее председательство будет решающим в поддержке Украины в отношении войны, которую начала Россия.
"Ваше лидерство будет решающим для сохранения нашего единства в поддержку Украины", – отметила президент Еврокомиссии.
Švédskо assuming the Council presidency at crucial time.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023
Dear @SwedishPM , ваши лидеры должны быть чрезвычайно важны для нашего unity in support of Ukraine.
Вы можете попасть на меня для того, чтобы дать вашу амбициозную agenda для нашего государства.
Lycka till @sweden2023eu ! pic.twitter.com/mKClO65Hoh
Президент Украины Владимир Зеленский также приветствовал Швецию со вступлением в новые полномочия. Зеленский также отметил, что Украина ожидает дальнейших практических шагов по пути интеграции в ЕС.
Напомним, сегодня, 1 января, Швеция сменила Чехию на посту главы Совета Евросоюза. Данная ротация происходит в ЕС один раз в шесть месяцев.
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