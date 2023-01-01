Єврокомісія назвала головування Швеції в ЄС "вирішальним" для підтримки України
Сьогодні, 1 грудня, Швеція прийняла головування в ЄС. Президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн оптимістично прокоментувала цю подію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в Twitter.
"Швеція бере на себе головування в Раді ЄС у вирішальний час", - заявила Фон дер Ляйен.
Вона наголосила, що буде підтримувати Швецію, адже її головування буде вирішальним в підтримці України щодо війни яку розпочала Росія.
"Ваше лідерство буде вирішальним для збереження нашої єдності на підтримку України", - зазначила президент Єврокомісії.
Sweden is assuming the Council presidency at a crucial time.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023
Dear @SwedishPM, your leadership will be crucial to preserve our unity in support of Ukraine.
You can count on me to take forward your ambitious agenda for our Union.
Lycka till @sweden2023eu ! pic.twitter.com/mKClO65Hoh
Президент України Володимир Зеленський також привітав Швецію з вступом в нові повноваження. Зеленський також зазначив, що Україна очікує подальших практичних кроків на шляху інтеграції в ЄС.
Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, Швеція змінила Чехію на посту голови Ради Євросоюзу. Дана ротація відбувається в ЄС один раз на шість місяців.
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