Швеция сменила Чехию на посту председателя Совета Евросоюза

С 1 января 2023 года к Швеции перешло право председательства в Совете Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на delfi.lv .

Как отмечает издание, эта скандинавская страна сменяет в должности страны-председателя Чехию. Это запланированная ротация, которая происходит раз в шесть месяцев.

Ранее, как сообщало шведское правительство, Стокгольм объявил приоритетные направления председательства в ЕС - безопасность, устойчивое развитие, переход на "зеленую" энергетику и демократические ценности.

"Швеция принимает председательство в Совете Европейского Союза в период исторических вызовов для стран-членов и для Союза в целом. Противозаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет угрозу для европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энерго", - заявили власти на официальном сайте шведского председательства в ЕС.

По мнению Стокгольма, необходимо обеспечить постоянное сотрудничество с надежными партнерами, в частности прочные трансатлантические связи, особенно в то время, когда в Европе, а именно в Украине, идет жестокая война, развязанная российской агрессией. Швеция пообещала уделять приоритетное внимание экономической и военной помощи Украине, а также поддерживать ее на пути в ЕС.

Шведские власти отметили, что европейские экономики серьезно пострадали в результате войны в Украине и из-за манипуляций с энергоносителями со стороны России. Однако это не должно останавливать ЕС на пути перехода к более экологическим вариантам экономического развития, подчеркнули в Стокгольме.