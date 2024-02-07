Еврокомиссия может наказать Венгрию за закон о статусе "иностранного агента"

В среду, 7 февраля, Европейская комиссия (ЕК) начала процесс официального осуждения Венгрии за новый закон, который вводит санкции против организаций, финансируемых из-за рубежа. По мнению правозащитников, закон является аналогом российского закона об "иностранных агентах" и его задача - заставить умолкнуть правительственную оппозицию в период выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Принятый Будапештом в конце прошлого года Закон "О защите суверенитета", предусматривает создание нового органа с полномочиями расследовать политическую деятельность, которая осуществляется от имени либо финансируется иностранными интересами. При определенных обстоятельствах лицам, использующим иностранные средства для влияния на выборы, может грозить тюремное заключение. Правительство заявляет, что закон призван защитить волеизъявление избирателей от неправомерного иностранного вмешательства.

В то же время организации, отстаивающие свободу СМИ и права человека, сравнивают эту меру с российским законом об иностранных агентах, который Москва использует для того, чтобы заставить замолчать критиков, получающих финансирование из-за рубежа. Совет Европы призвал отказаться от венгерского закона, заявив, что он может быть использован против политической оппозиции.

В среду Еврокомиссия начала т.н. "процедуру осуждения" после того, как определила, что венгерский закон нарушает "несколько фундаментальных прав", закрепленных в законодательстве ЕС, включая право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и объединений.

Теперь у Будапешта есть два месяца, чтобы отреагировать на беспокойство ЕК, иначе Брюссель может перейти к следующему этапу процесса - так называемой "аргументированной мысли", которая официально призывает правительство соблюдать законодательство ЕС.

Процесс по нарушениям в законе "О защите суверенитета" является лишь последним раундом перетягивания каната между Брюсселем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на тему верховенства права. Это уже не первый раз, когда они конфликтуют из-за организаций, которых поддерживают из-за рубежа: в 2020 году высший суд ЕС отменил закон 2017 года, который требовал от некоторых неправительственных организаций со внешним финансированием регистрироваться как организации, финансируемые из-за рубежа.

Недавно Еврокомиссия и группы гражданского общества запутались в том, как сбалансировать защиту свободы слова на фоне отступления демократии в таких странах, как Венгрия, и в то же время заблокировать злонамеренное иностранное вмешательство со стороны таких стран, как Китай и Россия.

В 2023 году Еврокомиссия предложила обязать всех представителей интересов, финансируемых из-за рубежа, вносить данные в национальные реестры. По мнению ее членов, это помешает вводить еще более жесткие меры в отношении таких руководителей, как Орбан. Однако правозащитные группы, в частности Transparency International EU и Европейское партнерство за демократию, говорят, что это только усилит власть венгерского премьера.

Противоречия между Венгрией и ЕС

За последние месяцы между Будапештом и Брюсселем регулярно возникал ряд споров по политическим вопросам.

Одним из них стал пакет помощи ЕС по поддержке Украины в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро в период 2024-2027 годов.

14 декабря 2023 года лидеры стран ЕС обсудили эту инициативу на саммите Европейского совета в Брюсселе. 26 стран поддержали предоставление средств Украине, но Венгрия наложила вето на это решение.

Будапешт отказался поддержать новый пакет помощи Украине, пока ЕС не выплатит замороженные для Венгрии 30 млрд евро. Ранее Брюссель заблокировал эти средства из-за проблем с верховенством закона и взяточничества в стране. Однако ЕС разморозил 10 млрд евро для получения согласия венгров на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Ради деблокирования остальных средств, Будапешт должен выполнить ряд условий.

В начале февраля представители стран-членов ЕС во время саммита в Брюсселе пригрозили лишить права голоса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за блокирования пакета финпомощи Украине.

Кроме того, правящие венгерские партии затягивают ратификацию вступления Швеции в НАТО.

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