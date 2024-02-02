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Орбану пригрозили лишением права голоса на саммите ЕС, - СМИ

Пятница 02 февраля 2024 23:37
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Орбану пригрозили лишением права голоса на саммите ЕС, - СМИ Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Представители стран-членов ЕС во время саммита в Брюсселе пригрозили лишить права голоса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Угрозы прозвучали не только из-за блокирования Будапештом пакета помощи Украине на 50 млрд евро, но и из-за нежелания допустить раскола Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

Издание отмечает, что ключевую роль в переговорах с Орбаном сыграла премьер Италии Джорджия Мелони, которая имеет общие взгляды с венгерским лидером. В то же время "капитуляция" Орбана была достигнута коллективными усилиями и угрозами наказания.

Лидеры стран ЕС пригрозили применить статью 7 Устава ЕС, предусматривающую лишение голоса. Фактически это означало бы устранение венгерского премьера от принятия решений.

Финпомощь ЕС для Украины

1 февраля на саммите в Брюсселе страны-члены ЕС одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на период 2024-2027 годов.

Лидеры стран ЕС согласились на два условия при которых удалось разблокировать помощь для нашей страны.

Лидеры ЕС уже пытались найти соглашение на саммите 14 и 15 декабря, но Венгрия наложила вето на помощь Украине, утверждая, что хочет решения, которое не предусматривает использование бюджета ЕС. Чтобы попытаться убедить Будапешт, было созвано чрезвычайное заседание Европейского Совета, который привел к соглашению.

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