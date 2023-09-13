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Венгрия хочет продлить и расширить запрет на импорт украинской продукции

Венгрия, Среда 13 сентября 2023 11:56
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Венгрия хочет продлить и расширить запрет на импорт украинской продукции Фото: Венгрия хочет продлить и расширить запрет на импорт украинской продукции (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Венгрия договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о продлении запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя в Facebook.

"Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если Брюссель не примет решения о продлении существующего моратория, то мы будем принимать национальные меры в индивидуальном порядке", - сказал он.

Надь отметил, что новый запрет должен касаться более широкого спектра украинской продукции, чем нынешние меры.

По его словам, страны хотят продлить запрет на импорт украинского продовольствия до конца года.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае ЕС разрешил Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. Однако при этом транзит грузов разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета должен был завершиться 15 сентября.

При этом в начале сентября пять стран выступили за продление запрета на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

Вчера премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна продлила запрет на импорт украинского зерна. При этом в Болгарии рассматривают возможность отмены запрета.

Добавим, что Украина и большинство европейских стран против продления эмбарго на импорт зерна.

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