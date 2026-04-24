Еврокомиссар раскрыл позицию США по нефтяным санкциям против РФ

По словам еврокомиссара, вопрос ограничений против России он поднимал во время переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом. Американский чиновник дал четко понять, что практика санкционных послаблений больше не повторится.

Шефчович добавил, что Бессент также объяснил мотивы Вашингтона относительно предыдущего временного снятия санкций. На такой шаг США пошли из-за обращения ряда государств с низким уровнем экономического развития.

"Я не могу говорить от его имени, но, как я четко понял, это не повторится в будущем. Это было сделано также потому, что несколько стран с низким уровнем доходов оказались в чрезвычайно трудном положении", - отметил еврокомиссар.

Ослабление санкций США

Напомним, ранее Министерство финансов США выпустило лицензию, которая разрешила продажу, доставку и разгрузку российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля 2026 года. Это разрешение действует до 16 мая.

Ранее в марте Вашингтон уже делал подобный шаг, чтобы стабилизировать цены на нефть, которые взлетели из-за войны в Иране и блокады Ормузского пролива.