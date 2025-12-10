Еврокомиссар по расширению ЕС прибыла в Украину: что планирует обсудить

Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос находится в Украине с двухдневным визитом. У нее запланирован ряд встреч с украинскими чиновниками и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Кос будет находиться в Украине до 11 декабря включительно. Она планирует обсудить вступление Украины в ЕС с государствами-членами блока на неформальной встрече министров, которая состоится во Львове. Также на повестке дня обсуждение реформ в Украине, в частности в вопросе верховенства права, и усилий по восстановлению страны.

Еврокомиссар сегодня, 10 декабря, утром уже посетила одну из украинских теплоэлектростанций вместе с заместителем министра энергетики по вопросам интеграции с ЕС Ольгой Юхимчук. Эта ТЭС неоднократно подвергалась атакам со стороны России и восстанавливается при поддержке Фонда энергетической поддержки Украины.

Во второй половине дня Кос вместе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой и заместителем спикера украинского парламента Александром Корниенко встретится с представителями гражданского общества Украины, чтобы обсудить политику расширения ЕС и роль гражданских акторов в поддержании реформ.

После этого еврокомиссар проведет отдельную встречу с Качкой, которая будет посвящена реформам, которые нужны для вступления в ЕС.

Уже завтра, 11 декабря, Кос примет участие в церемонии памяти погибших защитников, а затем даст комментарий прессе около 10:00. После этого она будет участвовать в неформальном Совете по общим вопросам во Львове. Совместно с вице-премьером Качкой и министром по европейским делам Дании Мари Бьерре. Будет обсуждаться ход переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Совместная пресс-конференция с вице-премьером Качкой и министром Бьерре состоится около 14:00.