ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Евро откатилось, доллар подрос: курс на 3 апреля и как цены на топливо давят на валюту

15:59 02.04.2026 Чт
2 мин
Подорожание топлива сказалось не только на ценах на стелах АЗС
aimg Дмитрий Левицкий aimg Тарас Лесовой Эксперт
Евро откатилось, доллар подрос: курс на 3 апреля и как цены на топливо давят на валюту Фото: каким будет курс валют 3 апреля (Getty Images)

Нацбанк поднял на несколько копеек курс доллара на пятницу, 3 апреля. А вот стоимость европейской валюты резко откатилась после подорожания.

Каким будет курс доллара и евро завтра и как подорожание топлива влияет на валюту, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Доллар растет: Доллар минимально подрос и будет стоить 43,81 грн (+3 коп.)
  • Евро пошел вниз: Евро ощутимо подешевел - до 50,45 грн (-37 коп.).
  • Давление на валюту: Скачок цен на топливо вызвал цепную реакцию в экономике и усилил нагрузку на валютный рынок.
  • Прогноз: Рынок понемногу оправляется от ценового шока, однако быстрого "отката" к предыдущим ценам ожидать не стоит.

Курс валют НБУ

На завтра Нацбанк установил курс доллара на уровне 43,81 грн (на 3 копейки дороже, чем на сегодня).

А евро завтра подешевеет сразу на 37 копеек. Курс европейской валюты на 3 апреля установлен на уровне 50,45 грн.

Евро откатилось, доллар подрос: курс на 3 апреля и как цены на топливо давят на валюту

Каким будет курс валют 3 апреля (Инфографика РБК-Украина)

Как цены на топливо давят на валюту

Скачок цен на АЗС спровоцировал цепную реакцию: другие товары также подорожали, что усилило давление на курс, пояснил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков "Глобус банка".

По его словам, есть несколько ключевых факторов, которые сейчас влияют на рынок:

  • Запросы импортеров: Энерготрейдерам понадобились значительно большие объемы долларов и евро, чтобы закупать новые партии дорогого топлива.
  • Поведение населения: На фоне общего роста цен украинцы начали активнее покупать твердую валюту как проверенный инструмент сохранения средств.
  • Реакция Нацбанка: Чтобы сдержать ажиотажный спрос и не допустить резкого обвала гривны, НБУ пришлось увеличить объем валютных интервенций на межбанке. Если обычно рынку хватало 600-800 млн долларов в неделю, то в марте этот показатель подскочил до 1-1,3 млрд долларов.

В то же время, по словам Лесового, рынок постепенно адаптируется к новым обстоятельствам. Первоначальный стресс от резкого подорожания топлива будет уменьшаться. Однако это не означает быстрого возвращения к предыдущим ценам.

"Даже если ситуация на мировом рынке топлива немного стабилизируется, в Украине еще долго будет сохраняться осторожное отношение к любым изменениям, а коррекция цен вряд ли будет быстрой", - пояснил эксперт.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Финансы Курс доллара Курс евро
