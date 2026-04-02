Євро відкотилося, долар підріс: курс на 3 квітня та як ціни на пальне тиснуть на валюту

Нацбанк підняв на кілька копійок курс долара на п'ятницю, 3 квітня. А от вартість європейської валюти різко відкотилася після здорожчання.

Головне: Долар росте: Долар мінімально підріс і коштуватиме 43,81 грн (+3 коп.)

Долар мінімально підріс і коштуватиме 43,81 грн (+3 коп.) Євро пішов вниз: Євро відчутно подешевшав - до 50,45 грн (-37 коп.).

Євро відчутно подешевшав - до 50,45 грн (-37 коп.). Тиск на валюту: Стрибок цін на пальне спричинив ланцюгову реакцію в економіці та посилив навантаження на валютний ринок.

Стрибок цін на пальне спричинив ланцюгову реакцію в економіці та посилив навантаження на валютний ринок. Прогноз: Ринок потроху оговтується від цінового шоку, однак швидкого "відкоту" до попередніх цін очікувати не варто.

Курс валют НБУ

На завтра Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,81 грн (на 3 копійки дорожче, ніж на сьогодні).

А євро завтра здешевшає відразу на 37 копійок. Курс європейської валюти на 3 квітня встановлено на рівні 50,45 грн.

Яким буде курс валют 3 квітня (Інфографіка РБК-Україна)

Як ціни на пальне тиснуть на валюту

Стрибок цін на АЗС спровокував ланцюгову реакцію: інші товари також подорожчали, що посилило тиск на курс, пояснив в коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків "Глобус банку".

За його словами, є кілька ключових факторів, які зараз впливають ринок:

Запити імпортерів: Енерготрейдерам знадобилися значно більші обсяги доларів та євро, щоб закуповувати нові партії дорогого пального.

Поведінка населення: На тлі загального зростання цін українці почали активніше купувати тверду валюту як перевірений інструмент збереження коштів.

Реакція Нацбанку: Щоб стримати ажіотажний попит і не допустити різкого обвалу гривні, НБУ довелося збільшити обсяг валютних інтервенцій на міжбанку. Якщо зазвичай ринку вистачало 600-800 млн доларів на тиждень, то у березні цей показник підскочив до 1-1,3 млрд доларів.

Водночас, за словами Лєсового, ринок поступово адаптується до нових обставин. Початковий стрес від різкого подорожчання пального зменшуватиметься. Однак це не означає швидкого повернення до попередніх цін.

"Навіть якщо ситуація на світовому ринку пального трохи стабілізується, в Україні ще довго зберігатиметься обережне ставлення до будь-яких змін, а корекція цін навряд чи буде швидкою", - пояснив експерт.