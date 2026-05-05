Доллар и евро пошли вниз: курс на 6 мая и чего ждать от рынка

Какой будет стоимость валют на следующий день и в ближайшее время - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар снизился до 43,97 грн (-3 коп. за сутки)

Евро подешевело до 51,39 грн (-6 коп. за сутки)

В мае резких колебаний курса не ожидается

НБУ продолжит поддерживать рынок интервенциями

Курс валют НБУ

На 6 мая НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,97 грн, что на 3 копейки ниже курса 5 мая (44,00 грн).

Евро также подешевело - до 51,39 грн, что на 6 копеек меньше по сравнению с предыдущим показателем (51,45 грн).

Таким образом, обе валюты перешли к умеренному снижению после предыдущих колебаний.

Фото: курс валют на 6 мая (инфографика РБК-Украина)

Каким будет курс в мае

В мае валютный рынок будет работать в режиме управляемой гибкости, поэтому существенных колебаний курса не прогнозируют, отмечает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

По его оценке, доллар будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн.

Ситуацию на рынке и в дальнейшем будут стабилизировать валютные интервенции Нацбанка, средний объем которых может достигать до 800 млн долларов в неделю.

В то же время евро будет оставаться более волатильным - ожидается, что его курс будет колебаться в диапазоне 49,5-52,5 грн.

Это связано с динамикой пары евро/доллар на мировых рынках, а также с ценами на нефть: их рост может усилить доллар, тогда как стабилизация или снижение - поддержать евро.