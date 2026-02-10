ua en ru
Евро рвется к 52 гривнам: "свежий" курс на 10 февраля и где самый выгодный обмен

Украина, Вторник 10 февраля 2026 11:33
Евро рвется к 52 гривнам: "свежий" курс на 10 февраля и где самый выгодный обмен Фото: сколько стоит евро сегодня (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

По состоянию на утро 10 февраля евро официально подорожал до 51,12 гривны, а в некоторых кассах банков курс продажи уже приблизился к отметке 52 гривны.

Какие курсы дали банки и обменники и где выгоднее покупать евро сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Официальный курс НБУ: 51,12 грн (+36 коп. по сравнению с 9 февраля).
  • Наличный рынок (обменники): покупка за 51,30 грн, продажа - 51,50 грн.
  • Максимальный курс: в некоторых банках при оплате картой цена достигает 51,81 грн.

Евро рвется к 52 гривнам: &quot;свежий&quot; курс на 10 февраля и где самый выгодный обмен

Фото: актуальный курс валют в обменниках 10 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс евро в обменниках

Вчера Нацбанк установил курс евро на 10 февраля на уровне 51,12 гривны. Утром данные обновили и обменники. Здесь, традиционно, курс выше официального - 51,50 гривен при покупке и 51,30 - при сдаче валюты.

Курс валюты в банках

  • ПриватБанк:

В кассах: покупка - 50,60 грн, продажа - 51,60 грн.

Карта (безналично): покупка - 51,02 грн, продажа - 51,81 грн.

  • monobank (только безналично):

Покупка - 51,03 грн, продажа - 51,75 грн.

  • Ощадбанк:

В кассах: покупка - 50,85 грн, продажа - 51,65 грн.

Карта: покупка - 50,85 грн, продажа - 51,70 грн.

  • OTP Bank:

Покупка - 50,75 грн, продажа - 51,75 грн (курс одинаковый для касс и безналичных операций).

  • ПУМБ:

В кассах: покупка - 50,90 грн, продажа - 51,60 грн.

Где выгоднее менять евро 10 февраля?

Для покупки наличных денег: Лучшие предложения сейчас в обменниках (51,50 грн) и кассах ПриватБанка (51,60 грн).

Для сдачи валюты: Выгоднее всего сдать евро можно в monobank (51,03 грн) или в обменниках (51,30 грн).

Карточные операции: В ПриватБанке карточный курс сегодня является одним из самых высоких (51,81 грн), поэтому для онлайн-покупок лучше выбрать Ощадбанк или monobank.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

