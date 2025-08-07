Евро подорожал к доллару на фоне мирных переговоров по Украине

Евро достиг нового максимума за полторы недели на фоне ослабления доллара. Инвесторы следят за мирными переговорами по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Евро вырос на 0,14% до 1,1677 доллара, самого высокого уровня с 28 июля, при этом возможное мирное соглашение на Украине рассматривается как позитивный фактор для единой валюты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в четверг планирует обсудить с Германией, Францией и Италией прогресс на пути к миру.

"Выгоду (от мирного соглашения) должны получить европейские потребители, отрасли, чувствительные к экономическому росту, и секторы, связанные со строительством», - сказал Мохит Кумар, экономист Jefferies.

По его словам, это также должно быть позитивным фактором для Восточной Европы, поскольку большая часть усилий по восстановлению, вероятно, будет направлена через экономику восточноевропейских стран.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к корзине основных валют, упал до нового минимума за 1,5 недели до отметки 98,00, снизившись на 0,20% за день.

Прогресс в переговорах

В Кремле подтвердили, что президенты Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют провести в течение нескольких дней. По словам помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова, Москва и Вашингтон уже договорились о месте проведения встречи.

"Совместно с нашими американскими коллегами мы начинаем проработку конкретных вопросов", - сказал Ушаков. Где именно пройдет встреча, он не уточнил.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как Путин провел почти трехчасовую встречу с представителем Трампа Стивом Уиткоффом. Визит в Кремль состоялся на фоне попыток США добиться окончания войны против Украины.

Ранее Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины для покупателей российской нефти, если Москва не согласится на перемирие до 8 августа.

Ушаков также сообщил, что ранее обсуждалась возможность встречи с участием Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Однако Россия пока не дала комментариев по этому поводу, сосредоточившись на организации саммита с США.

Между тем Трамп заявил, что "есть очень высокая вероятность" его встречи с Путиным и Зеленским. Он выразил надежду на достижение перемирия между двумя странами.

По данным источников Bloomberg, знакомых с содержанием телефонного разговора Трампа с союзниками и Зеленским, президент США позитивно оценивает шансы на прекращение огня. Источники также утверждают, что Трамп предположил готовность Путина к переговорам в обмен на обсуждение территориальных уступок.