Євро подорожчав до долара на тлі мирних переговорів щодо України

Євро досяг нового максимуму за півтора тижня на тлі ослаблення долара. Інвестори стежать за мирними переговорами щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євро зріс на 0,14% до 1,1677 долара, найвищого рівня з 28 липня, водночас можливу мирну угоду в Україні розглядають як позитивний фактор для єдиної валюти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в четвер планує обговорити з Німеччиною, Францією та Італією прогрес на шляху до миру.

"Вигоду (від мирної угоди) мають отримати європейські споживачі, галузі, чутливі до економічного зростання, і сектори, пов'язані з будівництвом", - сказав Мохіт Кумар, економіст Jefferies.

За його словами, це також має бути позитивним фактором для Східної Європи, оскільки більша частина зусиль з відновлення, ймовірно, буде спрямована через економіку східноєвропейських країн.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до кошика основних валют, впав до нового мінімуму за 1,5 тижні до позначки 98,00, знизившись на 0,20% за день.

Прогрес у переговорах

У Кремлі підтвердили, що президенти Володимир Путін і президент США Дональд Трамп планують провести переговори протягом кількох днів. За словами помічника Путіна із зовнішньої політики Юрія Ушакова, Москва і Вашингтон уже домовилися про місце проведення зустрічі.

"Спільно з нашими американськими колегами ми починаємо опрацювання конкретних питань", - сказав Ушаков. Де саме відбудеться зустріч, він не уточнив.

Заява прозвучала наступного дня після того, як Путін провів майже тригодинну зустріч із представником Трампа Стівом Віткоффом. Візит до Кремля відбувся на тлі спроб США домогтися закінчення війни проти України.

Раніше Трамп пригрозив ввести вторинні мита для покупців російської нафти, якщо Москва не погодиться на перемир'я до 8 серпня.

Ушаков також повідомив, що раніше обговорювали можливість зустрічі за участю Путіна, Трампа і президента України Володимира Зеленського. Однак Росія поки що не дала коментарів з цього приводу, зосередившись на організації саміту зі США.

Тим часом Трамп заявив, що "є дуже висока ймовірність" його зустрічі з Путіним і Зеленським. Він висловив надію на досягнення перемир'я між двома країнами.

За даними джерел Bloomberg, знайомих зі змістом телефонної розмови Трампа з союзниками і Зеленським, президент США позитивно оцінює шанси на припинення вогню. Джерела також стверджують, що Трамп припустив готовність Путіна до переговорів в обмін на обговорення територіальних поступок.