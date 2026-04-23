Евро пошло вниз, доллар держится: как банки и обменники переписали курс валют 23 апреля

На валютном рынке 23 апреля наблюдается разнонаправленная динамика: доллар фактически стабилизировался, тогда как евро продолжил снижение. После вчерашнего падения американская валюта почти не изменилась, а европейская подешевела.

Главное:

Тренд: Валюта дешевеет: доллар в банках потерял 20 коп., евро - до 30 коп.

Доллар покупают по 43,85 грн, евро - по 51,70 грн.

Доллар покупают по 43,85 грн, евро - по 51,70 грн. Банки (средний): Доллар - 44,15 грн, евро - 51,95 грн.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках при покупке сегодня составляет 43,85 (-5 коп) гривны, сдать валюту можно за 43,73 (-2 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,70 (-15 коп) гривны, в сдать - по 51,40 (-20 коп) гривны.

Курс валют в банках

Доллар в банках сегодня можно купить по среднему курсу в 44,15 (-20 коп) гривны, а сдать - по 43,65 (-20 коп) гривны.

Евро же можно купить по 51,95 (-30 коп) гривны, а сдать - по 51,30 (-28 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллар в кассах по 44,15 гривны, а для карточек курс - 44,24 гривны. Евро в "Привате" можно купить в кассе по 51,90 гривны, а безнал - 52,08 гривны.

Ощадбанк продает доллар в мобильном приложении по 44,15 гривны, а для карт курс - 44,30 гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 52 гривны, а безнал - 52,12 гривны.

В "Пумбе" доллар сегодня стоит 44,20 гривны в кассе и 44 гривны - безнал. Евро банк продает по 52 гривны.

Monobank продает доллары по 44,23 гривны, а евро - по 51,97 гривны.