Топливо, энергетика и война. Почему растут цены и как их обуздать

Инфляция в Украине ускоряется не из-за ошибок правительства или Нацбанка, а из-за войны, зависимости от импорта и структурных дисбалансов экономики. Топливо, энергетика, логистика и торговый дефицит формируют новую реальность, в которой классические монетарные инструменты уже не дают быстрого эффекта.

О причинах роста цен и главных шагах для борьбы с инфляцией - в колонке главы финансового комитета Федерации работодателей Украины Богдана Данилишина для РБК-Украина.

Главное: Почему растут цены? Подорожание происходит из-за войны, зависимости от импорта, дорогой логистики и энергетических потерь, а не только из-за монетарных факторов Учетная ставка НБУ. Ставка Нацбанка сдерживает ожидания, но не может снизить цены на топливо или продукты Ключевые направления антиинфляционной политики: стабильный валютный курс, топливная безопасность и диверсификация импорта, увеличение предложения продовольствия, восстановление энергетики, адресная поддержка уязвимых домохозяйств Главное условие стабилизаци - предсказуемая экономическая политика, а не административное давление на цены

В последний период внимание общественности приковано к ценовой ситуации. Цены в Украине сегодня растут не потому, что кто-то в Кабмине или Нацбанке "не досмотрел" один показатель. Они растут потому, что страна живет в войне, зависит от импортного топлива, работает в условиях разрушенной энергетики, дорогих логистических плеч и нервных ожиданий бизнеса и населения. В марте 2026 года инфляция ускорилась до 7,9% в годовом измерении, а за месяц цены выросли на 1,7%. Главный вклад в этот скачок дало топливо: инфляция топлива достигла 23,4% г/г, что НБУ связал с войной на Ближнем Востоке и подорожанием нефти. Это сразу потянуло вверх и транспортные услуги.

Это означает простую вещь: ценовую стабильность в Украине нельзя обеспечить только учетной ставкой. Так, НБУ уже сделал свой шаг - 19 марта 2026 года он сохранил учетную ставку на уровне 15% и прямо заявил, что при усилении инфляционных рисков готов даже к более жестким действиям. И еще больше, по состоянию на 1 апреля международные резервы Украины составляли почти 52 млрд долларов, чего, по оценке Нацбанка, достаточно для поддержания устойчивости валютного рынка и финансирования 5,5 месяца будущего импорта. Это важный ресурс для сдерживания курсовых и, соответственно, ценовых шоков.

Кроме того,фундаментальная причина украинской инфляции - это торговый дефицит объемом 55 млрд. долларов в год, который расширяется с каждым месяцем. Торговые дисбалансы провоцируют локальные скачки цен на определенные группы товаров. Дефициты приходится компенсировать импортом. Систематическое покрытие дефицитов импортом рано или поздно приводит к девальвации гривны, а отсюда и к новому кругу инфляции.

Но правда еще и в том, что монетарная политика сама по себе не способна удешевить бензин, восстановить энергетику или собрать урожай. Когда правительство пытается бороться с инфляцией исключительно административным напором, оно лечит температуру, а не болезнь. Именно поэтому широкое ручное замораживание цен было бы ошибочным путем. Министерство экономики прямо отмечает, что цены на нефтепродукты в Украине не подлежат государственному регулированию, а сам рынок полностью зависим от импорта, поэтому мировые колебания неизбежно передаются во внутренние цены. Зато АМКУ уже начал проверять причины подорожания светлых нефтепродуктов и отдельно вмешивался в ситуацию с ценами на сахар. Это и есть правильная логика: не показательная "заморозка", а жесткий контроль за конкуренцией и маржой там, где рынок может злоупотреблять кризисом.

Поэтому первый рецепт стабилизации цен - не допустить разбалансировки курса и инфляционных ожиданий. Украине не нужна ни новая волна девальвационных страхов, ни преждевременное дешевое гривневое "облегчение", которое через несколько месяцев вернется подорожанием в магазинах. Политика управляемой курсовой гибкости, к которой НБУ перешел в октябре 2022 года, в военных условиях остается мало оправданной: курс не должен быть искусственно застывшим, но и не может быть источником нервного шока для импортеров, производителей и потребителей. Пока инфляция ускоряется, главная задача НБУ - не "помочь всем дешевыми деньгами", а удержать доверие к гривне, которая с 2022 года девальвировала почти на 61%.

Второе направление - топливная безопасность как составляющая антиинфляционной политики. Когда дизель дорожает на 15-25% за короткий период, как это фиксировалось в начале марта в материалах Минэкономики, дорожает почти все: перевозки, хлеб, молоко, стройматериалы, коммунальная логистика. Именно поэтому правительство должно действовать не через ценовые запреты, а через диверсификацию импорта, ускорение пограничных процедур, формирование минимальных страховых запасов, адресную поддержку критической инфраструктуры и транспортных перевозчиков. Топливо в условиях войны - это уже не просто товар. Это нервная система экономики.

Третье направление - увеличение предложения продовольствия. НБУ в мартовском комментарии показал очень важную деталь: цены на свинину и курятину замедлили рост благодаря увеличению предложения импортной продукции, овощи "борщевого набора" были существенно дешевле прошлогодних из-за распродажи запасов, а гречка, наоборот, дорожала быстрее из-за низкого урожая. Это означает, что на продовольственном рынке работает не магия, а баланс дефицита и предложения. Следовательно, антиинфляционная политика государства должна начинаться не с грозных заявлений, а с более дешевых кредитов на овощехранилища, теплицы, переработку, поддержку животноводства, страхование агропроизводителей и быстрого открытия импорта там, где возникает краткосрочный дефицит. Но где стимулирование внутреннего рынка, внутренней конкуренции среди отечественных производителей, которая и должна способствовать формированию соответствующих цен.

Четвертое направление - энергия и себестоимость. Нацбанк еще в январском инфляционном отчете предупреждал, что разрушения в энергетике будут давить на цены и через рыночные, и через административные механизмы, а бизнес еще долго будет перекладывать в цены затраты на энергоавтономность. Это означает, что борьба с инфляцией это также быстрое восстановление энергообъектов, поддержка распределенной генерации, кредитование энергоэффективности для малого и среднего бизнеса и понятная тарифная политика без шоковых решений. Дешевая энергия - это всегда более сильный антиинфляционный инструмент, чем десятки громких совещаний о "необоснованном росте цен".

Пятое направление - сильный и быстрый АМКУ. В военной экономике рынки легко становятся "удобными" для молчаливых согласований, скрытого повышения маржи и перекладывания любого шока на потребителя. Если Комитет уже занимается горючим, сахаром, энергетикой и другими чувствительными секторами, то это надо превратить в системную практику: регулярный публичный мониторинг ценовых цепочек, анализ оптовой и розничной наценки, быстрые рекомендации, а в случае сговора - не предупреждения, а штрафы и принудительные коррекции поведения на рынке. Во время войны конкуренция - это не абстрактная теория, а один из механизмов социальной безопасности.

Или возобновить работу Государственной ценовой инспекции, которая бы занималась соответствующим мониторингом.

Шестое направление - не общее замораживание цен, а адресная защита людей. Самые бедные домохозяйства больше всего страдают не от индекса инфляции как такового, а от подорожания базовых вещей: еды, транспорта, лекарств, коммунальных услуг. Поэтому государству нужны не универсальные дотации "для всех", а точечная поддержка тех, для кого каждая гривна в магазине является ударом по выживанию. Иначе мы получим классическую украинскую ошибку: бюджетные деньги будут распылены, а социальное напряжение не уменьшится.

Наконец, самое важное. Цены стабилизируются не тогда, когда власть начинает навязывать свои идеи бизнесу, а тогда, когда в стране появляется предсказуемость. Предсказуемый курс. Предсказуемая налоговая политика. Предсказуемые правила на рынке топлива. Предсказуемая логистика. Предсказуемая энергетика. Предсказуемая конкуренция. Все понимают, что в условиях войны это сверхтяжелая задача. Но к этому нужно стремиться. НБУ прогнозирует, что инфляция по итогам 2026 года составит 7,5%, в 2027 году снизится до 6%, а к цели 5% вернется в 2028 году. А потом снова изменит горизонт политики. Но это произойдет не автоматически, а только при одном условии: когда монетарная сдержанность Нацбанка будет подкреплена сильной экономической политикой правительства, а не заменена ею на словах.

Украине сегодня нужна не кампания борьбы с ценниками. Нужна стратегия снижения себестоимости жизни. И именно это должно стать новым языком экономической политики.