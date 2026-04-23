Євро пішло вниз, долар тримається: як банки та обмінники переписали курс валют 23 квітня

10:33 23.04.2026 Чт
2 хв
Долар майже не рухається, тоді як євро продовжує втрачати в ціні
aimg Ірина Гамерська
Євро пішло вниз, долар тримається: як банки та обмінники переписали курс валют 23 квітня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

На валютному ринку 23 квітня спостерігається різноспрямована динаміка: долар фактично стабілізувався, тоді як євро продовжив зниження. Після вчорашнього падіння американська валюта майже не змінилася, а європейська подешевшала.

Де зараз найвигідніше купувати валюту та як переписали курси найбільші банки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долар та євро різко обвалися: курс НБУ на 23 квітня та як валюта впливає на ціни

Головне:

  • Тренд: Валюта дешевшає: долар у банках втратив 20 коп., євро - до 30 коп.
  • Обмінники: Долар купують по 43,85 грн, євро - по 51,70 грн.
  • Банки (середній): Долар - 44,15 грн, євро - 51,95 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках при покупці сьогодні становить 43,85 (-5 коп) гривні, здати валюту можна за 43,73 (-2 коп) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом в 51,70 (-15 коп) гривні, в здати - по 51,40 (-20 коп) гривні.

Фото: курс валют на 23 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Долар в банках сьогодні можна купити за середнім курсом в 44,15 (-20 коп) гривні, а здати - по 43,65 (-20 коп) гривні.

Євро ж можна купити по 51,95 (-30 коп) гривні, а здати - по 51,30 (-28 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долар в касах по 44,15 гривні, а для карток курс - 44,24 гривні. Євро в "Приваті" можна купити в касі по 51,90 гривні, а безнал - 52,08 гривні.

Ощадбанк продає долар у мобільному застосунку по 44,15 гривні, а для карток курс - 44,30 гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 52 гривні, а безнал - 52,12 гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні коштує 44,20 гривні в касі та 44 гривні - безнал. Євро банк продає по 52 гривні.

Monobank продає долари по 44,23 гривні, а євро - по 51,97 гривні.

Читайте також: Пальне, енергетика та війна. Чому зростають ціни та як їх приборкати

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Різке погіршення: як змінять погоду сьогодні атмосферні фронти
Різке погіршення: як змінять погоду сьогодні атмосферні фронти
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським