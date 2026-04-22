ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро резко обвалились: курс на 23 апреля и как валюта влияет на цены

15:41 22.04.2026 Ср
2 мин
Курс доллара обвалился сразу на 23 копейки
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Козак Эксперт
Фото: НБУ дал курс доллара на 23 апреля (Getty Images)

Нацбанк начал уверенное укрепление национальной валюты, существенно снизив официальные курсы доллара и евро на 23 апреля.

Сколько будет стоить валюта завтра и как курс влияет на цены на продукты - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

Нацбанк перешел к укреплению гривны. Так, курс доллара на завтра упал на 23 копейки и будет торговаться на уровне 43,88 гривен.

Евро обвалилось еще больше. Курс на 23 апреля - 51,49 (-42 коп) гривен.

Фото: курс валют на 23 апреля (инфографика РБК-Украина)

Как влияет курс на цены?

Как пояснил в комментарии РБК-Украина президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, рост курса иностранной валюты влияет на стоимость товаров в Украине, однако прямой зависимости между скачком доллара и ценниками в супермаркетах не существует.

Основное давление на потребительскую корзину сейчас осуществляет подорожание топлива и общие темпы инфляции.

Отсутствие прямой привязки: Нет закономерности, что цены мгновенно растут именно в момент пересечения долларом отметки в 44 гривны. Подорожание товаров и услуг происходит постоянно из-за общих экономических процессов.

Фактор горючего: Существенный рост цен, который наблюдался в марте, связан прежде всего с подорожанием топлива. Поскольку топливо заложено в себестоимость еды и услуг, это автоматически толкает цены вверх.

Курс и инфляция: Рост курса доллара на 10% не означает аналогичного подорожания всей потребительской корзины на 10%. Однако курс валют всегда с определенным коэффициентом влияет на темпы инфляции.

Позиция Нацбанка: Главная задача НБУ - ценовая стабильность, то есть низкая инфляция. Поскольку рост валюты мешает достижению инфляционной цели в 5%, регулятор использует различные инструменты, чтобы не допускать чрезмерного роста курса.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
