НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,41 гривень за євро. Це на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 7 травня встановлено на такому рівні: 33,4129 гривень за євро (+0,1378 грн). При цьому курс євро на 6 травня становить 33,2751 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 21 копійку до 33,48 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,46 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,72 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлено на такому рівні: 27,7205 гривень за 1 долар (-0,0134 грн). При цьому курс долара на 6 травня становить 27,7339 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.