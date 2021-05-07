Долар дорожчає: НБУ встановив офіційний курс на 11 травня

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 травня встановлено на такому рівні: 27,7641 гривень за 1 долар (+0,0436 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить: 27,7205 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 травня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,75 гривень за долар, курс в покупці до 27,73 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 33,45 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні. Вона буде спостерігатися з одночасним подорожчанням євро за рахунок того, що європейська валюта може продовжити рости на світовому ринку.