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Долар дорожчає: НБУ встановив офіційний курс на 11 травня

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 16:43
Долар дорожчає: НБУ встановив офіційний курс на 11 травня Фото: курс долара виріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 травня встановлено на такому рівні: 27,7641 гривень за 1 долар (+0,0436 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить: 27,7205 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає: НБУ встановив офіційний курс на 11 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

Долар дорожчає: НБУ встановив офіційний курс на 11 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 травня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,75 гривень за долар, курс в покупці до 27,73 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 33,45 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні. Вона буде спостерігатися з одночасним подорожчанням євро за рахунок того, що європейська валюта може продовжити рости на світовому ринку.

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