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Евро-2024: два украинских арбитра попали в финальный список судей

Берлин, Вторник 23 апреля 2024 12:48
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Евро-2024: два украинских арбитра попали в финальный список судей Фото: Николай Балакин пополнил представительство Украины на форуме (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинские рефери Николай Балакин и Александр Беркут отправятся в Германию на чемпионат Европы 2024 года. Они попали в конечный список арбитров от Союза европейских футбольных ассоциаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Украинские арбитры попали в список избранных на Евро-2024. Они начнут первенство Европы в статусе резервных судей.

Балакин и Беркут вместе с десятком арбитров попали в категорию поддержки официальных лиц матчей. Следовательно, они будут претендовать на роль четвертого судьи или резервного лайнсмена. Оба украинца имеют опыт работы в еврокубках и категорию ФИФА.

В список основных попали 19 судейских бригад. Наибольшее представительство имеют Англия, Франция, Германия и Италия – по две тройки арбитров. Изюминкой Евро-2024 станет бригада арбитров из Аргентины во главе с Факундо Тельо.

Фото: Список арбитров, которые будут работать на чемпионате Европы 2024 (uefa.com)

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

К слову, ранее составили график выступлений футбольных команд Украины на летних турнирах.

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Евро 2024 УЕФА
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