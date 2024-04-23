Євро-2024: два українські арбітри потрапили до фінального списку суддів

Українські рефері Микола Балакін та Олександр Беркут поїдуть до Німеччини на чемпіонат Європи 2024 року. Вони потрапили в кінцевий перелік арбітрів від Союзу європейських футбольних асоціацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Українські арбітри потрапили в список обраних на Євро-2024. Вони розпочнуть першість Європи в статусі резервних суддів.

Балакін і Беркут разом із десятком арбітрів потрапили до категорії підтримки офіційних осіб матчів. Отже, вони претендуватимуть на роль четвертого судді або резервного лайнсмена. Обидва українці мають досвід роботи в єврокубках і категорію ФІФА.

До списку основних потрапили 19 суддівських бригад. Найбільше представництво мають Англія, Франція, Німеччини та Італії – по дві трійки арбітрів. Родзинкою Євро-2024 стане бригада арбітрів із Аргентини на чолі з Факундо Тельйо.

Фото: Список арбітрів, які працюватимуть на чемпіонаті Європи 2024 року (uefa.com)

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.