У Криму пролунали гучні вибухи
Сьогодні, 28 серпня, на південно-західному узбережжі тимчасово окупованого Криму чутні гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Відзначається, що потужні вибухи прогриміли біля мису Фіолент. Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.
Мис Фіолент на карті (скріншот)
Оновлено 19:10
За інформацією так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва в Севастополі спрацювала система ППО, над морем був збитий безпілотник.
Нагадаємо, 26 серпня, увечері в тимчасово окупованому Криму знову спрацювала система ППО.
Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму був продовжений високий рівень "терористичної небезпеки" на тлі вибухів на півострові.
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