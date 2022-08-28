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У Криму пролунали гучні вибухи

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Крим, Неділя 28 серпня 2022 18:56
У Криму пролунали гучні вибухи Ілюстративне фото: у Криму пролунали гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 серпня, на південно-західному узбережжі тимчасово окупованого Криму чутні гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Відзначається, що потужні вибухи прогриміли біля мису Фіолент. Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.


У Криму пролунали гучні вибухи Мис Фіолент на карті (скріншот)

Оновлено 19:10

За інформацією так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва в Севастополі спрацювала система ППО, над морем був збитий безпілотник.

Нагадаємо, 26 серпня, увечері в тимчасово окупованому Криму знову спрацювала система ППО.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму був продовжений високий рівень "терористичної небезпеки" на тлі вибухів на півострові.

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