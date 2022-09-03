У центрі Севастополя пролунали вибухи
У центрі окупованого Севастополя сьогодні, 3 вересня, пролунала серія вибухів. У місті помітили дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Дуже сильні хлопки біля вулиці Гоголя, кілька штук", - йдеться у повідомленні.
На опублікованих кадрах помітно дим на місці, де звучали вибухи. Також на одному з відео можна помітити різкий спалах.
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Причиною сьогоднішніх звуків вибухів та дим у Севастополі виявився військово-історичний фестиваль, який проходив на Малаховому Кургані.
Нагадаємо, що за останні кілька тижнів на території Криму почастішали вибухи. Окупанти пояснюють їх роботою систем ППО.
Водночас Україна запустила програму з евакуації кримчан. Для жителів окупованого півострова будуть курсувати безкоштовні потяги.
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