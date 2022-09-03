У центрі Севастополя пролунали вибухи

Фото: у Криму знову пролунали вибухи (Getty Images)

У центрі окупованого Севастополя сьогодні, 3 вересня, пролунала серія вибухів. У місті помітили дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Дуже сильні хлопки біля вулиці Гоголя, кілька штук", - йдеться у повідомленні. На опублікованих кадрах помітно дим на місці, де звучали вибухи. Також на одному з відео можна помітити різкий спалах. Оновлено Причиною сьогоднішніх звуків вибухів та дим у Севастополі виявився військово-історичний фестиваль, який проходив на Малаховому Кургані.