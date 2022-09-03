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У центрі Севастополя пролунали вибухи

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Севастополь, Субота 03 вересня 2022 16:40
У центрі Севастополя пролунали вибухи Фото: у Криму знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У центрі окупованого Севастополя сьогодні, 3 вересня, пролунала серія вибухів. У місті помітили дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Дуже сильні хлопки біля вулиці Гоголя, кілька штук", - йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах помітно дим на місці, де звучали вибухи. Також на одному з відео можна помітити різкий спалах.

Оновлено

Причиною сьогоднішніх звуків вибухів та дим у Севастополі виявився військово-історичний фестиваль, який проходив на Малаховому Кургані.

Нагадаємо, що за останні кілька тижнів на території Криму почастішали вибухи. Окупанти пояснюють їх роботою систем ППО.

Водночас Україна запустила програму з евакуації кримчан. Для жителів окупованого півострова будуть курсувати безкоштовні потяги.

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