ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"єВідновлення": 85% сайтов громад не публикуют состав и решения комиссий. Почему это нужно исправить

Среда 20 августа 2025 18:13
UA EN RU
"єВідновлення": 85% сайтов громад не публикуют состав и решения комиссий. Почему это нужно исправить Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Большинство громад не обеспечивают достаточный уровень информирования населения о возможностях программы компенсации являются "єВідновлення", а также условия ее получения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Контент-анализ, проведенный в рамках исследования доступа к информации о программе "єВідновлення", показал, что 64% сайтов громад вообще не содержат информации о процедуре или условиях получения компенсации.

На 85% сайтов нет сведений о составе или работе комиссий, на 91% не публикуются протоколы, решения или результаты заседаний членов комиссий, обследующих разрушенное жилье.

Об этом рассказала Елена Шуляк, комментируя результаты мониторинговой части исследования "Национальный компенсационный механизм за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества: опыт, вызовы и перспективы усовершенствования".

Дефицит информации и проблемы навигации

Результаты анализа свидетельствуют о значительном дефиците структурированной, доступной и актуальной информации о механизме компенсации.

Это серьезно влияет на осведомленность граждан, а значит, и на эффективность реализации всей программы, говорит Шуляк.

"Механизм компенсаций "єВідновлення" должен быть не только действенным, но и видимым. Если люди не могут найти базовую информацию у себя на сайте общества - это уже проблема. Поскольку именно от уровня осведомленности граждан о программе и ее возможностях зависит ее эффективность", - пояснила она.

Контент-анализ, отметила Шуляк, охватил 1412 сайтов общин всех областей Украины и города Киева. В 64% случаев на сайтах вообще отсутствует какая-либо информация об условиях, процедуре или возможности получения компенсации.

Худшая ситуация в Черкасской области, где 95% сайтов громад не содержат никаких упоминаний о компенсационном механизме. Лучшие показатели - в Киевской (информация есть на 67% сайтов) и Херсонской (55%) областях.

"Это общая ответственность и центральной власти, и органов местного самоуправления. Несмотря на то, что программа предусмотрена Законом, именно ОМС - первая точка доступа людей к информации. И они должны это обеспечить", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что даже в случаях, когда информация о компенсациях есть, она часто размещена в разделах новостей или объявлений - таких примеров около 66%. Только 12% сайтов имеют отдельные разделы, посвященные механизму компенсаций или работе комиссий.

Еще один недостаток - отсутствие логичной навигации: на 58% сайтов найти информацию можно только через внутренний поиск, что затрудняет доступ к ней, особенно для людей старшего возраста.

"Граждане должны понимать, куда обращаться, какие документы подавать, кто принимает решения, какие сроки. Это не должно превращаться в квест по поиску информации. Прозрачность - ключевое условие доверия ко всей системе", - заявила Елена Шуляк.

Шаги для улучшения доступа и публичности

Еще одним показателем, уровень которого важно улучшить, является закрытость информации о комиссиях, которые принимают решение о компенсациях.

Так, на 85% сайтов нет сведений о составе или работе комиссий, обследующих разрушенное жилье, а на 91% сайтов не публикуются протоколы, решения или результаты заседаний.

Также 95% сайтов не содержат никаких актуальных контактов для получения консультаций по механизму компенсаций.

"Таким образом, граждане не понимают, кто и как принимает решение по их заявлениям. Контактная информация, протоколы, графики заседаний - это не опционально. Это базовая публичность", - отметила Шуляк.

Отдельной проблемой является техническая доступность сайтов общин для людей с нарушением зрения - только 40% интернет-ресурсов имеют адаптацию или базовую доступность для таких пользователей.

"Если мы говорим об инклюзивном восстановлении и уважении достоинства каждого - доступность информации не может быть привилегией. Это должно быть стандартом", - акцентировала Шуляк.

Она убеждена, что устранение информационного вакуума относительно программы не менее важно, чем расширение ее возможностей и категорий граждан, имеющих право получить компенсацию.

Для этого нужно, в частности:

  • Создание унифицированных информационных блоков для громад.
  • Обязать публиковать состав и решение комиссий.
  • Обеспечить наличие контактной информации заявителей.
  • Улучшить доступность сайтов для всех категорий граждан.

"Мы должны не только совершенствовать компенсационный механизм, но и сделать его видимым. Люди должны знать, что такая возможность существует. Это задача, которую мы должны решить вместе с громадами", - подытожила Елена Шуляк.

Ранее сообщалось, переселенцы из прифронтовых громад должны получить доступ к "єВідновлення".

Напомним, Елена Шуляк назвала причины, почему две трети заявлений на компенсацию "єВідновлення" рассматриваются несвоевременно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме