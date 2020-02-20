Евакуйовані з Уханя прибутку в Нові Санжари

Евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області. Про це повідомляє РБК-Україна.

Автобуси заїхали в санаторій. Перед цим відбулася масштабна сутичка силовиків з місцевими жителями. У хід йшли пляшки, палиці та каміння.

За попередніми даними, евакуйовані українці та іноземці протягом 14 днів перебуватимуть в обсервації, щоб виключити можливість поширення коронавіруса.

Нагадаємо, що близько 11:51 літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями на борту прибув в аеропорт "Харків". Після перевірки, евакуйованих автобусами повинні були відправити в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Також РБК-Україна писало, що лікарі розповіли про стан евакуйованих з Уханя українців та іноземців. За словами медпрацівників, у пасажирів літака, який сьогодні прилетів з Уханя, не були виявлені ніякі симптоми ГРЗ.

Як повідомляло РБК-Україна, в селищі Нові Санжари, де знаходиться медичний заклад, місцеві жителі влаштували акцію протесту проти розміщення евакуйованих з Уханя. Протестувальники заблокували дорогу до медичного центру НГУ. Між правоохоронцями та місцевими мешканцями виникають сутички.

Крім того, в Полтавській обласній державній адміністрації заявили, що медичний центр "Нові Санжари" ізолюють і переведуть на суворий режим безпеки. Евакуйовані з Уханя будуть знаходитися в карантині та обсервації протягом 14 днів.