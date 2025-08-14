Эвакуация из Покровска почти невозможна: более 1300 жителей заблокированы

В Покровске Донецкой области, где ситуация на фронте самая сложная, остаются 1327 гражданских. Эвакуация жителей за пределы города на сегодня почти невозможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

По его словам, от Покровска до позиций российских войск - около километра, но наши Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать оккупанта.

"Что касается эвакуации, без сил обороны она почти невозможна. Враг простреливает почти все подъездные пути FPV-дронами на оптоволокне, огромное количество людей получает ранения... Сейчас возможно выехать только при поддержке сил обороны", - сообщил Филашкин.

Глава ОГА утверждает, что перед обострением ситуации жителям Покровска неоднократно предлагали покинуть город, однако оставлять свои дома решились не все.