Евакуація з Покровська майже неможлива: понад 1300 жителів заблоковані

В Покровську Донецької області, де ситуація на фронті найскладніша, лишаються 1327 цивільних. Евакуація жителів за межі міста на сьогодні майже неможлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, від Покровська до позицій російських військ - близько кілометра, але наші Сили оборони роблять все можливе, щоб стримати окупанта.

"Що стосується евакуації, без сил оборони вона майже неможлива. Ворог прострілює майже всі під'їзні шляхи FPV-дронами на оптоволокні, величезна кількість людей отримує поранення. ..Зараз можливо виїхати тільки за підтримки сил оборони", - повідомив Філашкін.

Глава ОВА стверджує, що перед загостренням ситуації жителям Покровська неодноразово пропонували покинути місто, однак лишати свої домівки зважились не всі.