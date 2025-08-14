ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Евакуація з Покровська майже неможлива: понад 1300 жителів заблоковані

Україна, Четвер 14 серпня 2025 08:15
UA EN RU
Евакуація з Покровська майже неможлива: понад 1300 жителів заблоковані Фото: ворог постійно обстрілює місто дронами (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Покровську Донецької області, де ситуація на фронті найскладніша, лишаються 1327 цивільних. Евакуація жителів за межі міста на сьогодні майже неможлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, від Покровська до позицій російських військ - близько кілометра, але наші Сили оборони роблять все можливе, щоб стримати окупанта.

"Що стосується евакуації, без сил оборони вона майже неможлива. Ворог прострілює майже всі під'їзні шляхи FPV-дронами на оптоволокні, величезна кількість людей отримує поранення. ..Зараз можливо виїхати тільки за підтримки сил оборони", - повідомив Філашкін.

Глава ОВА стверджує, що перед загостренням ситуації жителям Покровська неодноразово пропонували покинути місто, однак лишати свої домівки зважились не всі.

Нагадаємо, на Покровському напрямку ідуть запеклі бої між ЗСУ та ворогом. У зв'язку з цим головнокомандувач української армії Олександр Сирський наказав виділити додаткові сили та засоби для посилення стійкості оборони.

Водночас в "Азові" заявили про значні втрати ворога на Покровському напрямку за останні два дні. А саме у смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" росіяни втратили 151 солдата, понад 70 окупантів отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія