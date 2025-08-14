Евакуація з Покровська майже неможлива: понад 1300 жителів заблоковані
В Покровську Донецької області, де ситуація на фронті найскладніша, лишаються 1327 цивільних. Евакуація жителів за межі міста на сьогодні майже неможлива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
За його словами, від Покровська до позицій російських військ - близько кілометра, але наші Сили оборони роблять все можливе, щоб стримати окупанта.
"Що стосується евакуації, без сил оборони вона майже неможлива. Ворог прострілює майже всі під'їзні шляхи FPV-дронами на оптоволокні, величезна кількість людей отримує поранення. ..Зараз можливо виїхати тільки за підтримки сил оборони", - повідомив Філашкін.
Глава ОВА стверджує, що перед загостренням ситуації жителям Покровська неодноразово пропонували покинути місто, однак лишати свої домівки зважились не всі.
Нагадаємо, на Покровському напрямку ідуть запеклі бої між ЗСУ та ворогом. У зв'язку з цим головнокомандувач української армії Олександр Сирський наказав виділити додаткові сили та засоби для посилення стійкості оборони.
Водночас в "Азові" заявили про значні втрати ворога на Покровському напрямку за останні два дні. А саме у смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" росіяни втратили 151 солдата, понад 70 окупантів отримали поранення.