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Евакуація, пошук житла та допомога: для українців запустили зручний сервіс

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 12:39
Евакуація, пошук житла та допомога: для українців запустили зручний сервіс Фото: для евакуйованих запускають зручний сервіс (t me UkrzalInfo)
Автор: Ілона Свиридова

В Україні запустили проект "Там, де вас чекають" для охочих евакуюватися до більш безпечних регіонів країни. Для цього необхідно зареєструватися в спеціально створеному сервісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що проект допоможе спростити процес евакуації, пошуку житла та отримання гуманітарної допомоги українцям, які змушені покинути домівки через війну Росії проти України.

Зокрема, Міністерство цифрової трансформації запустило сайт, на якому відображається число місць, які кожна область може запропонувати для безкоштовного розселення людей. Також там є номери контактних центрів, куди можна звертатися самостійно з відповідним запитом - місцеві органи влади будуть супроводжувати від вокзалів до місця розселення.

На п'яти вокзалах - у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій - стюарди реєструватимуть евакуйованих в єдиній системі і допомагатимуть визначитися з місцем майбутнього тимчасового поселення.

На чотирьох приймаючих вокзалах - у Львові, Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську - зустрічатимуть інші співробітники залізниці та волонтери, потім людей доставлять до місць розселення.

Зареєструватися в системі можна не тільки на вокзалі, але і в деяких поїздах:

  • №209/210 Харків - Івано-Франківськ
  • №233/234 Покровськ - Чоп
  • №219/220 Запоріжжя - Львів
  • №238/237 Одеса - Ужгород
  • №136/135 Одеса - Чернівці
  • №13/14 Київ - Солотвино
  • №43/44 Київ - Івано-Франківськ
  • №45/46 Лозова - Ужгород

Заявку на евакуацію з проживанням можна залишити через контактний центр "Укрзалізниці" за номером 0 800 503 111.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 травня державну допомогу отримуватимуть переселенці з 8 областей. РБК-Україна публікувало перелік громад, переселенці з яких отримуватиму гроші.

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