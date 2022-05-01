ru ua
Нд, 01 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З 1 травня допомогу зможуть отримати переселенці з 8 областей: перелік громад

Новость на русском →
Україна, Неділя 01 травня 2022 07:30
З 1 травня допомогу зможуть отримати переселенці з 8 областей: перелік громад Фото: по 2000-3000 гривень з травня будуть платити мешканцям 8 областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати. Перелік не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Станом на 27 квітня до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (2 громади), Херсонської (49 громад), Харківської (51 громада), Миколаївської (4 громади), Донецької (66 громад - усі), Луганської (37 громад - усі), Одеської (1 громада) та Запорізької (49 громад) областей.

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких ведуться активні бойові дії.

"Наголошуємо, що громади Донецької та Луганської областей перебувають у даному переліку у повному складі. Тобто, з 1 травня усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у цих громадах, гарантовано отримають грошову допомогу від держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з областей, які постраждали від війни, надається за березень-квітень у наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень; для інших осіб - 2 000 гривень.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок "Дія", або особисто через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.

Уряд змінив порядок надання допомоги з травня. Допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики
NEWS
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
67-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни