Эвакуация, поиск жилья и помощь: для украинцев запустили удобный сервис
В Украине запустили проект "Там, где вас ждут" для желающих эвакуироваться в более безопасные регионы страны. Для этого необходимо зарегистрироваться в специально созданном сервисе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что проект поможет упростить процесс эвакуации, поиска жиля и получения гуманитарной помощи украинцам, которые вынуждены покинуть дома из-за войны России против Украины.
В частности, Министерство цифровой трансформации запустило сайт, на котором отображается число мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения людей. Также там есть номера контактных центров, куда можно обращаться самостоятельно с соответствующим запросом - местные органы власти будут сопровождать от вокзалов до места расселения.
На пяти вокзалах - в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой - стюарды будут регистрировать эвакуируемых в единой системе и помогать определиться с местом будущего временного поселения.
На четырех принимающих вокзалах - во Львове, Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске - будут встречать другие сотрудники железной дороги и волонтеры, затем людей доставят в места расселения.
Зарегистрироваться в системе можно не только на вокзале, но и в некоторых поездах:
- №209/210 Харьков - Ивано-Франковск
- №233/234 Покровск - Чоп
- №219/220 Запорожье - Львов
- №238/237 Одесса - Ужгород
- №136/135 Одесса - Черновцы
- №13/14 Киев - Солотвино
- №43/44 Киев - Ивано-Франковск
- №45/46 Лозовая - Ужгород
Заявку на эвакуацию с проживанием можно оставить через контактный центр "Укрзализныци" по номеру 0 800 503 111.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 мая государственную помощь будут получать переселенцы из 8 областей. РБК-Украина публиковало перечень общин, переселенцы из которых буду получать деньги.
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