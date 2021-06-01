ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Цього тижня відбудеться засідання РНБО, - джерело

Новость на русском →
Києва, Вівторок 01 червня 2021 17:30
Цього тижня відбудеться засідання РНБО, - джерело Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Цього тижня має відбутися чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Засідання РНБО може відбутися в четвер, а не в п'ятницю.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника видання, засідання РНБО може пройти або в п'ятницю, або в четвер.

Конкретний порядок денний майбутнього засідання РНБО, як зазначило джерело, ще опрацьовується.

Нагадаємо, до цього в Міністерстві закордонних справ розповіли, що підготували пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Санкції мають розглянути на засіданні РНБО.

Однак у п'ятницю секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ще не отримав документи щодо санкцій проти Білорусі. Він зазначив, що пакет санкцій повинен спочатку погодити Кабмін і вже потім направити в РНБО.

Крім того, Данілов розповів, що на майбутньому засіданні РНБО представлять звіт про аудит державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Провести цей аудит було доручено на минулому засіданні РНБО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика РНБО Офіс президента
NEWS
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля