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В РНБО представлять звіт про аудит державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці

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Київ, Субота 29 травня 2021 07:41
В РНБО представлять звіт про аудит державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Найближчим часом на засіданнях РНБО буде надано звіт з аудиту державних дач на території Конча-Заспи та Пущі-Водиці. Крім того, готують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

Звіт готується за дорученням президента України Володимира Зеленського.

"Там є певний рух, деякі люди починають рухати процес, пакувати валізи. Я можу сказати, що президент наполягає, щоб на найближчих засіданнях РНБО був звіт з цього питання. У нас є чітке розуміння, що за будь-яке рішення, яке приймається на РНБО, обов'язково через певний проміжок часу мають відзвітувати", - заявив він.

Також Данілов обіцяє, що незабаром в РНБО відзвітують з питань, що стосуються "злодіїв в законі" і контрабандистів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні незабаром з'явиться концепція надання в оренду державних дач чиновникам. Він вважає несправедливим, що там живуть колишні чиновники.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 28 травня експерти та гості студії - Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, експерт у галузі авіації Вадим Лукашевич та інші - розказують, чи можна вважати дії білоруської влади актом міжнародного тероризму та чим тепер Лукашенко загрожує Україні. Крім того, пасажир літака Ryanair який примусово посадили у Мінську, розповість деталі того, що відбулося.

Також увагу приділяють спецоперації із затримання "вагнерівців", зокрема, дадуть відповідь на питання: що це було - провал українських спецслужб чи фейк?


Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Віталій Кличко прокоментував слова Володимира Зеленського про їхні взаємини та обшуки у структурах Київської міської державної адміністрації.


Заслужений лікар України Ольга Голубовська різко висловилася про систему охорони здоров'я у нашій країні.


Також у ефірі відомі українські лікарі пояснили, що думають про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.


Політики, до слова, теж висловилися про звільнення Степанова і пояснили - це добре чи погано для країни.


Також у прямому ефірі сталася суперечка між Віталієм Кличком і Давидом Арахамією про корупцію у Київській міській адміністрації та про розвиток столиці.

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Новини України Політика РНБО Олексій Данілов
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