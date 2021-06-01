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На этой неделе состоится заседание СНБО, - источник

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Киев, Вторник 01 июня 2021 17:30
На этой неделе состоится заседание СНБО, - источник Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

На этой неделе должно состояться очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заседание СНБО может состояться в четверг, а не в пятницу.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По словам собеседника издания, заседание СНБО может пройти либо в пятницу, либо в четверг.

Конкретная повестка предстоящего заседания СНБО, как отметил источник, еще прорабатывается.

Напомним, до этого в Министерстве иностранных дел рассказали, что подготовили пакет санкций против белорусского режима Александра Лукашенко. Санкции должны рассмотреть на заседании СНБО.

Однако в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что еще не получил документы по санкциям против Беларуси. Он отметил, что пакет санкций должен сначала согласовать Кабмин и уже потом направить в СНБО.

Кроме того, Данилов рассказал, что на будущем заседании СНБО представят отчет об аудите государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Провести этот аудит было поручено на прошлом заседании СНБО.

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