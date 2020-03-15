"Це не поодинокі випадки": Криклій прокоментував підвищення цін на квитки МАУ

Міністр інфраструктури Владислав Криклій прокоментував підвищення цін на квитки МАУ, зазначивши, що причиною став аномальний попит. Про це він заявив сьогодні, 15 березня, у ході брифінгу.

Зокрема, Криклій зазначив, що випадки підвищення цін на квитки в Україні є не поодиноким, додавши, що подібні ситуації відбуваються і за кордоном.

"Стосовно захмарних цін. Ви знаєте, це не поодинокі випадки, вони і по світу існують. Шалений попит, велика кількість країн закривають кордон...не шалений, а аномальний. І всі розуміють, що це останні дні коли фактично може працювати авіація в стабільному режимі. Саме це і спонукало зростання цін. Відносно рішення АМКУ, ми знаємо про цю заяву, краще до них звертатися. Ми як Мінінфраструктури не підтримуємо (підвищення цін, - ред.)", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) починає розслідування проти МАУ через підвищення цін на квитки.

Як писало РБК-Україна, напередодні закриття кордону авіакомпанія МАУ різко підвищила ціни на квитки. Зокрема, вартість квитків на деякі рейси в економ класі перевищує 30 тис. гривень.

Відзначимо, згідно з рішенням РНБО, в 00:00 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а в 00:00 17 березня припиняється авіасполучення. Влада країни закликає українців встигнути повернутися додому до 17 березня, оскільки потім зробити це літаком буде практично неможливо.