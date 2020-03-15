"Это не единичные случаи": Криклий прокомментировал повышение цен на билеты МАУ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прокомментировал повышение цен на билеты МАУ, отметив, что причиной стал аномальный спрос. Об этом он заявил сегодня, 15 марта, в ходе брифинга.

В частности, Криклий отметил, что случаи повышения цен на билеты в Украине являются не единичным, добавив, что подобные ситуации происходят и за границей.

"Что касается заоблачных цен. Вы знаете, это не единичные случаи, они и по миру есть. Сумасшедший спрос, большое количество стран закрывают границу... не сумасшедший, а аномальный. И все понимают, что это последние дни когда фактически может работать авиация в стабильном режиме. Именно это и побудило рост цен. Относительно решения АМКУ, мы знаем об этом заявлении, лучше к ним обращаться. Мы как Мининфраструктуры не поддерживаем (повышение цен, - ред.)", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начинает расследование против МАУ из-за повышения цен на билеты.

Как писало РБК-Украина, накануне закрытия границы авиакомпания МАУ резко повысила цены на билеты. В частности, стоимость билетов на некоторые рейсы в эконом классе превышает 30 тыс. гривен.

Отметим, согласно решению СНБО, в 00:00 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а в 00:00 17 марта прекращается авиасообщение. Власти страны призывают украинцев успеть вернуться домой до 17 марта, поскольку потом сделать это на самолете будет практически невозможно.