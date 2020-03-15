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АМКУ перевірить МАУ через підвищення цін на квитки

Новини » Політика     15.03.2020 - 17:09
АМКУ перевірить МАУ через підвищення цін на квитки
Ілюстративне фото (flyuia.com)

Комітет може накласти штраф у розмірі до 10% від річного доходу компанії

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) починає розслідування проти авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" через підвищення цін на квитки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексія Хмельницького у Facebook

За його словами, у зв'язку з закриттям кордонів до АМКУ надійшло повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник - "Міжнародні авіалінії України" - різко підняв ціни на квитки на останні дні перед зупинкою авіасполучення.

"Ілюструють звернення наступними даними: квиток економ-класу Лондон-Київ на 15 березня коштує 24 тис. гривень, при тому напередодні квиток коштував менше ніж 10 тис.", - зазначив Хмельницький.

В Антимонопольному комітеті заявили, що розслідують ці факти та, у разі встановлення порушень конкурентного законодавства, покарає порушника. При цьому зазначивши, що Комітет може накласти штраф у розмірі до 10% від річного доходу компанії.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ за добу до закриття кордону в кілька разів підвищила ціни на авіаквитки. Згідно з інформацією на сайті компанії, з Лондона до Києва в неділю можна полетіти за 24,2 тис. гривень.

Зазначимо, з 12 березня в Україні введено карантин: закрито всі навчальні заклади, не працюють театри та кінотеатри, заборонені масові заходи.

Крім того, на засіданні РНБО 13 березня було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців, а також про припинення авіасполучення.

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