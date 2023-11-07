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В эстонской разведке рассказали, сколько снарядов в месяц может производить Россия

Вторник 07 ноября 2023 08:35
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В эстонской разведке рассказали, сколько снарядов в месяц может производить Россия Фото: в эстонской разведке рассказали, сколько снарядов в месяц может производить Россия (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Россияне могут производить около 1,5 миллиона боеприпасов в месяц. Хотя сейчас они запустили практически непрерывное производство на своих заводах, а значит, могут производить даже больше снарядов.

Об этом рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг в интервью РБК-Украина.

По его словам, перед полномасштабным вторжением с мобилизационного ресурса техники у россиян было 9 тысяч танков и 36 тысяч БТР.

"Даже если смотреть на это с точки зрения того, что техника устарела и они условно из трех единиц могут сделать одну, то все равно это огромное количество - 3 тысячи танков и 12 тысяч БТР. Кроме того, они имеют большие запасы боеприпасов - сегодня они могут производить около 1,5 миллиона боеприпасов в месяц", - рассказал Кивискльг.

При этом он отметил, что это базовая калькуляция. Такое количество россияне могли производить до войны. Однако сейчас они запустили практически непрерывное производство на своих заводах, поэтому могут производить даже больше снарядов.

"Но это не касается баллистики, например. Это так называемые "глупые снаряды". Баллистику они, конечно же, не могут производить в таких объемах. Но вопрос еще и в самих артиллерийских установках. Они пытаются их восстанавливать, но это вызов для России" , - добавил глава эстонской разведки.

Производство оружия в России

Недавно газета The New York Times сообщала, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и увеличить производство ракет выше довоенного уровня, в результате чего Украина становится особенно уязвимой для усиления атак в ближайшие месяцы.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), российские военные увеличили свои запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось в предыдущих прогнозах.

В то же время, по словам представителя ГУР Андрей Юсова, россияне продолжают производить ракеты для ударов по Украине, однако не могут вернуться к уровню запасов, которые у них были до начала полномасштабного вторжения.

Также Юсов рассказал, что сейчас Россия может производить по несколько десятков дронов-камикадзе в месяц. Но эти цифры далеки от планов.

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