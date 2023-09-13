Производство ракет в России превысило довоенный уровень, - NYT

России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и увеличить производство ракет выше довоенного уровня, в результате чего Украина становится особенно уязвимой для усиления атак в ближайшие месяцы.

По оценкам американских чиновников, в результате санкций Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого вооружения в начале войны в феврале 2022 года как минимум на шесть месяцев. Но к концу 2022 года военно-промышленное производство в Москве снова начало набирать обороты, говорят анонимные источники издания.

The New York Times пишет, что Россия обошла американский экспортный контроль, используя свои разведывательные службы и военное ведомство для управления незаконными сетями людей, которые контрабандой переправляют ключевые компоненты, экспортируя их в другие страны, из которых их легче доставить в Россию.

Менее чем за год с начала войны Россия восстановила торговлю критически важными компонентами, направив их через такие страны, как Армения и Турция. Регуляторы США и Европы пытались работать вместе, чтобы ограничить экспорт чипов в Россию, но изо всех сил пытались остановить этот поток, проходящий через страны, связанные с Москвой.

Возобновление военного производства в России вызывает особую тревогу, поскольку Москва использовала артиллерию для обстрелов украинских солдат на передовой, а свои ракеты - для атак на электросети и другую критически важную инфраструктуру, а также для террора мирного населения в городах. Чиновники опасаются, что увеличение запасов ракет может означать особенно темную и холодную зиму для граждан Украины.

Военное производство

До войны, как сказал один высокопоставленный представитель западного министерства обороны, Россия могла производить 100 танков в год, сейчас производят 200.

Западные официальные лица также полагают, что Россия находится на пути к производству 2 млн артиллерийских снарядов в год - вдвое больше, чем первоначально предполагали западные разведывательные службы.

Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа. По оценкам Кусти Салма, высокопоставленного чиновника министерства обороны Эстонии, нынешнее производство боеприпасов в России в семь раз превышает производство на Западе.

Затраты на производство в России также намного ниже, чем на Западе, отчасти потому, что Москва жертвует безопасностью и качеством в своих усилиях по созданию более дешевого оружия, сказал Салм. Например, производство 155-миллиметрового артиллерийского снаряда обходится западной стране в 5000-6000 долларов, тогда как производство сопоставимого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда обходится России примерно в 600 долларов, сказал он.

Тем не менее, Россия сталкивается с некоторыми проблемами. У нее нет огромных запасов ракет, хотя некоторые их виды (например, крылатая ракета воздушного базирования Х-55) сейчас имеются на складе больше, чем в начале войны, по словам людей, проинформированных о докладах разведки.

"В некоторых областях им удалось значительно нарастить производство", - сказал Дмитрий Альперович, эксперт по международной безопасности и председатель Silverado Policy Accelerator, вашингтонского аналитического центра.

Обход санкций

В тех случаях, когда России нужны миллионы одного конкретного компонента, экспортный контроль может остановить производство. Но чипы, необходимые для изготовления пары сотен крылатых ракет, поместятся в несколько рюкзаков, что делает обход санкций относительно простым, сказал Альперович.

Американские чиновники заявили, что они могут замедлить, но не остановить контрабанду Россией деталей, необходимых ей для производства ракет, и что было бы нереалистично думать, что Москва не отреагирует на американские ограничения. По данным Министерства торговли, один из способов адаптации России - это поставка компонентов в третьи страны, а затем их перенаправление обратно в Россию

В настоящее время у США и Евросоюза есть совместный список из 38 различных категорий товаров, экспорт которых в Россию ограничен. Американские официальные лица заявили, что девять из 38, в основном микроэлектроника, используемая в ракетах и дронах, являются наиболее приоритетными для блокирования.

Американские и европейские чиновники работают с банками над разработкой системы оповещения, которая бы предупреждала правительства о возможных нарушениях санкций. На данный момент американские банки уведомили правительство США о 400 подозрительных транзакциях. Министерству торговли удалось использовать треть этих отчетов о подозрительной деятельности в своих расследованиях.