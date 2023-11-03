Сколько "шахедов" производит Россия: детали от ГУР
На данный момент Россия может производить по несколько десятков дронов-камикадзе в месяц. Но эти цифры далеки от поставленных планов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
По его словам, на территории России продолжается крупноузловая сборка (из иностранных деталей) и определенное количество собственного производства, но она невелика.
"То есть поставленные планы и полученный результат отличаются. Несколько десятков аналогов "шахедов" в месяц государство-агрессор может производить по состоянию на данный момент самостоятельно", - отметил он.
Кроме того, как добавили в разведке, РФ продолжает развивать производство дронов в Татарстане, где оккупанты строят крупный завод.
"Но опять же на полноценные мощности они еще не вышли", - добавил Юсов.
Производство дронов РФ
В середине августа Минобороны Великобритании заявляло, что Россия почти наверняка начала использование беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия (OWA-UAV) собственного производства, основанных на иранских разработках Shahed. Кроме того, как писало CNN, Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может оказать значительное влияние на войну в Украине.
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